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Обанкротились британские "Королевские авиалинии"Сегодня в 08:52

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Проработавшие 50 лет.

В Великобритании обанкротилась одна из старейших авиакомпаний страны – Monarch Airlines, пишет издание The Telegraph.

Перевозчик работал с 1967 года. 2 октября 2017-го у фирмы истек срок лицензии на предоставление туристических услуг. Падение курса фунта стерлингов к доллару привели к серьезным финансовым потерям, и компания не смогла продлить действие документа.

Из-за банкротства Monarch Airlines домой не могут вернуться 110 тысяч человек, находящиеся за границей. Правительство Великобритании попросило руководство гражданской авиации помочь в возвращении туристов, передает "Уралинформбюро".

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