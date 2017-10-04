От зимы и прочих ЧП.

Электроподстанции, входящие в систему энергообъектов Свердловского предприятия Магистральных электрических сетей (МЭС) Урала, способны выдержать любую нештатную ситуацию и обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии потребителям. В этом убедился корреспондент "Уралинформбюро", посетив подстанцию "Емелино" и познакомившись с уровнем ее готовности к осенне-зимнему периоду.

Подстанция 500 кВ "Емелино" введена в строй 10 лет назад. Кроме нее в системе Свердловского предприятия МЭС Урала функционирует еще пять подстанций мощностью 500 кВ и 26 подстанций на 220 кВ. "Емелино" отвечает за электроснабжение очень большого "куста" потребителей: Екатеринбург, Первоуральск, Полевской, крупные предприятия Первоуральска и Ревды, а также один из участков Свердловской железной дороги.

С этого шкафа "кормится" электроэнергией весь Первоуральск.

Не секрет, что уральская зима — сезон крайне нестабильный по климатическим условиям. Холодная погода может внезапно смениться оттепелью, а затем "ударить в спину" энергетикам 40-градусными морозами. Любое резкое похолодание чревато перегрузками на сетях. Но на подстанции "Емелино" знают, как противостоять этой напасти.

Во-первых, пресечь внештатную ситуацию на линии смогут высокоточные элегазовые выключатели, расположенные на открытом распределительном устройстве 220 кВ. Они обладают высокой степенью надежности и не менее высоким коммутационным ресурсом, защищая присоединения на линиях, поставляющих электроэнергию потребителям. Если на линии случится сбой, они безошибочно и в считанные секунды определят поврежденный участок и предотвратят развитие технологического нарушения.

Элегазовые выключатели пресекут любой сбой в сети в считанные секунды.

Во-вторых, за сохранностью системы и ее быстродействием зорко следят микропроцессорные устройства релейной защиты, стоящие в диспетчерском зале. Малейшая неполадка или эксплуатационное изменение на оборудовании подстанции (либо за пределами ее территории) тут же отражается на автоматизированном рабочем месте оперативного персонала. За это отвечает автоматическая система управления технологическим процессом.

Малейшая неполадка на линии тут же высвечивается на рабочем мониторе дежурного.

Как сообщил "Уралинформбюро" начальник подстанции "Емелино" Андрей Золотых, все панели защиты в диспетчерском зале друг друга дублируют, чтобы обеспечить надежное электроснабжение потребителей. Например, если сильный мороз перегрузил одну из линий, включается защита АРЛ — автоматика разгрузки линии, которая переключает нагрузку на более свободное присоединение. Кроме того, на подстанции проходит опытную эксплуатацию отечественная разработка, которая позволяет определить место повреждения на высоковольтных линиях электропередач с точностью до 100 метров.

Андрей Золотых знакомит журналистов с опытным оборудованием, способным найти место аварии с точностью до 100 метров.

В-третьих, в рамках подготовки к зимнему периоду на подстанциях Свердловского предприятия МЭС Урала проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки, в которых также участвуют службы МЧС и полиции. По словам главного инженера Свердловского предприятия МЭС Урала Кирилла Гонты, они охватывают очень широкий спектр аварийных случаев: от падения давления в газовых выключателях или пожара на станции до полномасштабных антитеррористических учений

В ходе тренингов персоналу станции приходится действовать в обстановке, максимально приближенной к реальному ЧП. Например, выезжать в тайгу на место виртуального "обрыва линии" или "падения опоры" и учиться ставить эту опору на место в максимально сжатые сроки. Тот самый случай, когда тяжело в учении, зато легко в бою.

Следует добавить, что сегодня в "сферу влияния" МЭС Урала попадает 7 субъектов РФ с населением около 17 миллионов человек. В ведении предприятия находится более 16 тысяч километров линий электропередачи и 106 подстанций общей трансформаторной мощностью 41,9 гигавольтампер. Уральские энергетики к зиме готовы!