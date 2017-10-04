На спецпереходах ЛЭП.

Сотрудники ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") обновляют сигнальное освещение на опорах линий электропередачи в местах пересечения с крупными реками Западной Сибири. На спецпереходах смонтируют 129 светильников и 482 аккумуляторных батарей - это обеспечит дополнительную безопасность пилотам воздушных судов в ночное время и при плохой видимости.

Согласно типовой инструкции по эксплуатации воздушных ЛЭП, опоры высотой более 50 метров должны иметь маркировочную окраску и сигнальное освещение. Светоограждение красного цвета устанавливается в верхней части опоры и ниже – через каждые 45 метров до уровня, безопасного для воздушных судов. Например, для опоры высотой до 90 метров требуются два яруса светильников, для опоры высотой 188 метров - четыре яруса, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС.

В настоящее время заменены 33 светильника и 68 аккумуляторов на переходных опорах через реки Иртыш, Тобол и Обь. На переходных опорах ЛЭП 500 кВ "Сургутская ГРЭС-1 - Пыть-Ях" установлены системы ограждения на солнечных батареях.