Из-за проблем с экспортом нефти.

В Северной Корее прекратили продавать бензин всем, кроме высокопоставленных деятелей Трудовой партии, правительства, вооруженных сил и спецслужб. Запрет начал действовать на коммерческих заправках с конца сентября, передает "Уралинформбюро".

Избирательная продажа бензина связана с тем, что ранее Совбез ООН ограничил экспорт нефти и нефтепродуктов в КНДР, пишет японская газета "Асахи". По данным издания, стратегический запас Северной Кореи в миллион тонн топлива на случай войны решено удвоить.

Уточняется, что заправляют только те машины, чьи номера начинаются с цифр 727.