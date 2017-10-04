Липович расширит "Екатеринбург-ЭКСПО".

Бывший вице-мэр уральской столицы, отвечавший за благоустройство, транспорт и экологию, Евгений Липович теперь курирует строительство МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Он отвечает за возведение современного конгресс-холла, передает "Уралинформбюро".

Информацию о назначении бывшего городского чиновника куратором строительства многофункционального комплекса, рассчитанного на 7 000 человек, агентству подтвердили в министерстве строительства Свердловской области.

Возведение конгресс-холла уже началось, сейчас утверждается рабочая документация на отдельные конструктивные элементы. Предварительная стоимость объекта - 3,36 миллиарда рублей. Планируется, что конгресс-холл будет готов к осени 2019 года. В нем будут проводиться деловые и развлекательные мероприятия мирового уровня.

Стоит отметить, что на посту вице-мэра Евгений Липович активно лоббировал внедрение новой транспортной схемы в Екатеринбурге, которая вызвала бурю недовольства у горожан. Он намеревался сократить в мегаполисе количество маршрутов и подвижного состава, увеличив для пассажиров количество пересадок. После шквала народного негодования реформу отложили на 2 года, а Липович ушел в отставку.

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