В Москве.

Инновационные разработки ОАО "МРСК Урала" (входит в ПАО "Россети") представлены на Российской энергетической неделе (РЭН-2017).

Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики проходит в Москве с 3 по 7 октября. Его участники обсуждают перспективы развития нефтяной, газовой, угольной отраслей, нефтехимической промышленности и всего топливно-энергетического комплекса России в целом. Также рассматривается реализация потенциала международного сотрудничества.

Делегация МРСК Урала в рамках экспозиции ПАО "Россети" презентовала гостям и участникам форума роботизированный комплекс диагностики высоковольтных воздушных линий электропередачи "Канатоход" и программно-аппаратный комплекс интеллектуального учета и управления потреблением электроэнергии "Школа умного потребителя".

"Канатоход" разработан специалистами уральской "Лаборатории будущего" и проходит апробацию на электросетевом комплексе МРСК Урала в рамках соглашения о сотрудничестве. Помимо этого энергетики филиала "Свердловэнерго" оказывают методическую поддержку молодым ученым в совершенствовании технологии под решение конкретных производственных задач, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "МРСК Урала".

Роботизированный "Канатоход" спасобен взлетать с наземной станции, садиться на провод или грозозащитный трос и, передвигаясь от подстанции к подстанции, в автоматическом режиме собирать и обрабатывать информацию о состоянии ЛЭП. В будущем данная разработка может эффективно интегрироваться в геоинформационные системы программно-технического комплекса федеральной электросетевой инфраструктуры.

"Школа умного потребителя" - это совместный продукт специалистов ОАО "МРСК Урала" и Уральского федерального университета. Технологии, отработанные в ходе его создания, могут внедряться на объектах как электросетевой компании, так и ее потребителей. Данный программный продукт позволит не только получить личную выгоду, но и снизить нагрузки на электросетевое оборудование.

Специалисты МРСК Урала внедряют инновационные разработки в рамках долгосрочной корпоративной программы, рассчитанной до 2020 года с перспективой до 2025 года. Она разработана в соответствии с политикой инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности головного предприятия - Группы компаний "Россети".