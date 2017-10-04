С запасом черного золота 20 миллионов тонн.

ООО "РН-Уватнефтегаз" (дочернее общество НК "Роснефть") ввело в промышленную эксплуатацию Северо-Тамаргинское месторождение. Его извлекаемые запасы нефти составляют порядка 20 миллионов тонн.

Промышленной добыче предшествовали инженерная подготовка промышленных и социально-бытовых объектов. Они стали частью инфраструктуры развивающегося Протозановского хаба - действующего центра нефтедобычи на одноименном месторождении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Эксплуатационное бурение на Северо-Тамаргинском месторождении ведется на первой кустовой площадке. Одновременно продолжается доизучение месторождения, уточнение запасов для размещения дополнительных кустовых площадок.

Летом 2017 года была получена первая нефть с Северо-Тямкинского и Косухинского месторождений Уватского проекта. Открытие и освоение новых месторождений стало возможным благодаря масштабным геологоразведочным работам, применению передовых технологий в бурении и строительству ключевых инфраструктурных объектов.

ООО "РН-Уватнефтегаз" занимается разведкой и разработкой группы Уватских месторождений, расположенных в Тюменской области. Уватский проект — один из приоритетных в деятельности "Роснефти".

Ежегодная добыча нефти на месторождениях Уватского проекта выросла с 1,2 миллиона тонн в 2004 году до 11,6 миллиона тонн в 2016-м. В сентябре 2017 года накопленная добыча черного золота по проекту превысила 80 миллионов тонн.

Северо-Тамаргинское нефтяное месторождение было открыто в 2006 году Правдинской нефтегазоразведочной экспедицией.