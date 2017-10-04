Но обещают строить по небоскребу в год.

В Екатеринбурге в ближайшие 10 лет ежегодно будет строиться по одному зданию выше 100 метров. Такое смелое обещание в рамках строительного форума "100+ Forum Russia" дал вице-мэр по строительству Алексей Белышев, сообщает "Уралинформбюро"

Чиновник дал понять, что высотное строительство не будет основным трендом в сфере жилья. По его словам, в Екатеринбурге сегодня построено порядка 250 зданий выше 50 метров. Имеются и небоскребы, превышающие 75 метров в высоту, не говоря уже о башнях "Высоцкий" и "Исеть", высота которых составляет соответственно 188 и 209 метров.

"Но такие объекты создаваться будут", — заверил Белышев, добавив, что на рассмотрении городских властей имеется несколько проектов жилых зданий высотой 34 и 36 этажей. Их планируется разместить в центре Екатеринбурга. На периферии города такие большие жилые дома вряд ли будут строиться в ближайшие годы, считает вице-мэр.

Коснувшись темы градостроительных планов уральской столицы, Алексей Белышев в качестве приоритетов на ближайшее десятилетие назвал комплексное развитие территорий, в том числе и уже застроенных. Причем, количество площадок для комплексной застройки будет ограничено четырьмя: районами Академический, Солнечный, Истокский и площадкой, на которой планируется реализация проекта "Северная Корона".

Исключение в этом смысле может быть сделано для микрорайона ВИЗ-Правобережный, который сегодня рассматривается как резервная площадка для строительства ЭКСПО-парка. Окончательно точки над i в этом вопросе будут расставлены в ноябре 2018 года, когда станут известны результаты конкурса городов, подавших заявку на проведение ЭКСПО-2025. Алексей Белышев подчеркнул, что даже в случае победы Екатеринбурга в конкурсе осваивать такую сложную территорию возможно только при участии федеральных денег.

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