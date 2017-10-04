Российский рынок недвижимости ударился о дноСегодня в 17:47
- Текст
Поднимет его дешевая ипотека.
В 2018 году рынок недвижимости в России сохранит тенденцию к стабильности, продолжат снижаться ставки по ипотеке, а связка "застройщик-риелтор" станет крепче. Такой прогноз озвучила 4 октября на международном строительном форуме "100+Forum Russia" президент Российской гильдии риелторов Татьяна Деменок, сообщает "Уралинформбюро".
По ее словам, первичный рынок "достиг дна", и "провальных" демпинговых цен на нем в ближайшее время не предвидится. Кроме того, на рынке появилась, пусть и очень небольшая (около 5%), доля так называемых инвестиционных квартир, то есть жилья, которое покупают, чтобы потом на нем заработать.
Строительство арендного жилья (доходных домов) по-прежнему не популярно среди застройщиков. Для того чтобы в этом сегменте "тронулся лед", необходима более крепкая связка между строителями и риелторами, считает руководитель Российской гильдии риелторов. Пока этой смычке мешает желание риелторов продать недвижимость как можно быстрее, не вникая в строительные процессы. "Это плодит число обманутых дольщиков", — уверена Татьяна Деменок.
Нынешнее же состояние рынка далеко неоднозначно. Объемы ввода в строй нового жилья продолжают сокращаться, а порядка 20% квартир в новостройках остаются нереализованными. При этом количество сделок на первичном рынке жилья после длительного спада начало набирать обороты.
Екатеринбург, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, является одним из лидеров среди регионов и городов России по объемам продаж жилой недвижимости. По словам президента Уральской палаты недвижимости Ирины Зыряновой, количество сделок по квартирам в новостройках выросло с января по август на 8%, а на вторичном рынке рост превысил 20%.
В числовом выражении это 2,5 тысячи сделок ежемесячно в первичном секторе и от 1,5 до 2 тысяч — во вторичном. По мнению Зыряновой, одна из причин такого роста — снижение ипотечных ставок за 10-процентный барьер.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:49
Сельским школьникам в Нижних Сергах вернули автобус
Пока не стерли ноги.Сегодня в 19:22
На Среднем Урале взлетел на воздух домик рыбака
Вместе с отдыхающими.Сегодня в 19:08
Пьяный тюменец сбил инспектора ДПС
Возбуждено уголовное дело.Сегодня в 19:00
В Верхней Салде с восьмой попытки избрали нового спикера
И назначили врио главы.Сегодня в 18:20
Екатеринбуржец "заработал" на доверчивых горожанах 13 миллионов
И срок в колонии.Сегодня в 18:15
Юные пермские лыжники тренируются на кладбище
Вынужденно.Сегодня в 18:02
В Челябинске "заминировано" более 50 объектов
По подсчетам самих жителей.Сегодня в 17:58
Российские регионы не справились с расселением аварийных домов
Оставив без жилья целый "город".Сегодня в 17:47
Российский рынок недвижимости ударился о дно
Поднимет его дешевая ипотека.Сегодня в 17:42
"РН-Уватнефтегаз" начал эксплуатацию Северо-Тамаргинского месторождения
С запасом черного золота 20 миллионов тонн.Сегодня в 17:27
Родители 3 500 свердловских детей отказались их прививать
Санврачи опасаются вспышек заболеваний.Сегодня в 17:21
Екатеринбургу оставили четыре "точки роста"
Но обещают строить по небоскребу в год.Сегодня в 17:16
Путину не дадут отдохнуть в день рождения
Хоть снова в тайгу беги.Сегодня в 17:05
Владелицу Красноуральского химзавода приведут в суд под конвоем
За прогул заседаний.Сегодня в 16:58
Екатеринбургские школы вошли в число лучших учебных заведений России
По результатам ОГЭ и олимпиад.
Главные новости
- Сегодня в 18:02В Челябинске "заминировано" более 50 объектов
- Сегодня в 17:47Российский рынок недвижимости ударился о дно
- Сегодня в 16:27Путин дал добро на создание Уральской футбольной академии
- Сегодня в 16:20Екатеринбургские депутаты лишили чиновников "добавки"
- Сегодня в 15:33СКР перепроверит расследование дела о гибели детей на югорской трассе
Аналитика
Снова осень – губернаторы на вылет
"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.
"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов
И сертификата.
Екатеринбург пережил цунами минирования
Жертв и разрушений нет – учения прошли успешно.