Поднимет его дешевая ипотека.

В 2018 году рынок недвижимости в России сохранит тенденцию к стабильности, продолжат снижаться ставки по ипотеке, а связка "застройщик-риелтор" станет крепче. Такой прогноз озвучила 4 октября на международном строительном форуме "100+Forum Russia" президент Российской гильдии риелторов Татьяна Деменок, сообщает "Уралинформбюро".

По ее словам, первичный рынок "достиг дна", и "провальных" демпинговых цен на нем в ближайшее время не предвидится. Кроме того, на рынке появилась, пусть и очень небольшая (около 5%), доля так называемых инвестиционных квартир, то есть жилья, которое покупают, чтобы потом на нем заработать.

Строительство арендного жилья (доходных домов) по-прежнему не популярно среди застройщиков. Для того чтобы в этом сегменте "тронулся лед", необходима более крепкая связка между строителями и риелторами, считает руководитель Российской гильдии риелторов. Пока этой смычке мешает желание риелторов продать недвижимость как можно быстрее, не вникая в строительные процессы. "Это плодит число обманутых дольщиков", — уверена Татьяна Деменок.

Нынешнее же состояние рынка далеко неоднозначно. Объемы ввода в строй нового жилья продолжают сокращаться, а порядка 20% квартир в новостройках остаются нереализованными. При этом количество сделок на первичном рынке жилья после длительного спада начало набирать обороты.

Екатеринбург, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, является одним из лидеров среди регионов и городов России по объемам продаж жилой недвижимости. По словам президента Уральской палаты недвижимости Ирины Зыряновой, количество сделок по квартирам в новостройках выросло с января по август на 8%, а на вторичном рынке рост превысил 20%.

В числовом выражении это 2,5 тысячи сделок ежемесячно в первичном секторе и от 1,5 до 2 тысяч — во вторичном. По мнению Зыряновой, одна из причин такого роста — снижение ипотечных ставок за 10-процентный барьер.