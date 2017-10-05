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Студенты УрФУ оценили готовность энергообъектов МЭС Урала Сегодня в 09:11

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К осенне-зимнему периоду.

Преподаватели и студенты кафедры "Автоматизированные электрические системы" (АЭС) Уральского энергетического института (УралЭНИН) УрФУ побывали на подстанции 500 кВ "Исеть".

Экскурсию для 23 человек по энергообъекту ФСК ЕЭС провели начальник службы РЗА и АСУ ТП МЭС Урала Вадим Ефремов и начальник ПС "Исеть" Рустем Абдрахимов.

Студентам рассказали об особенностях работы крупной подстанции в осенне-зимний период и познакомили с ее основным оборудованием. Будущие энергетики буквально засыпали специалистов вопросами.

"Мы очень рады, что приехали именно на подстанцию "Исеть", – поделилась общим мнением участница экскурсии Анастасия Ларионова. – Это новая, уникальная подстанция, построенная с использованием новейших технологий, здесь все очень впечатляет. Приятно слушать руководство, из первых уст узнать, что и как здесь происходит. В голове выстраивается логическая последовательность: как именно и откуда энергия приходит, куда уходит, как все работает в зимний максимум нагрузок. Мы очень довольны".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, в рамках подготовки к ОЗП расчищено более 5,6 тысячи гектаров просеки, проведены ремонтные работы на 1 433 фундаментах, заменено более 400 километров грозотроса. На подстанциях были отремонтированы 1 122 разъединителя и 313 выключателей. За 8 месяцев 2017 года в МЭС Урала показатель удельной аварийности снизился на 20,3%.

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