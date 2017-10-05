Экстра-класса.

В Тюменской области действует эффективная система поддержки крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). Результаты ее работы глава региона Владимир Якушев оценил лично, побывав на ферме Татьяны Евтушковой, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора.

В 2016 году женщина стала участницей пилотного проекта "Развитие МФХ в Ялуторовском районе". Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" одобрило ей заем по инвестиционному проекту на создание молочно-товарной фермы на сумму свыше 21 миллиона рублей.

На первый транш Т.Евтушкова купила ферму на 220 коров, реконструировала и оборудовал ее, а также приобрела первую партию племенных нетелей.

Пройдя обучение в проекте "Школа фермера", в 2017 году женщина получила грант для начинающих - на создание и развитие КФХ. 3 миллиона рублей пойдут на приобретение животных.

Гордостью Т.Евтушковой стал первый отел коров, теперь в планах увеличение поголовья дойного стада, а также производства молока и мяса.

Глава хозяйства рассказала губернатору, что за год работы фермы получено 140 тонн молока, большую часть которого забирает предприятие по производству сыров "Ингала". "Это взаимовыгодное сотрудничество. Мы получаем постоянного заказчика, который дает хорошую цену за молоко, а сыровары - качественное сырье для производства", - поделилась Татьяна.

Один из акционеров и технолог компании "Ингала" Илья Измайлов отметил, что для изготовления натуральных зрелых твердых и свежих рассольных сыров используется только молоко экстракачества. Ферма Евтушковой не боится работать по столь высоким стандартам и постоянно улучшает производственные процессы.

"Перерабатывающим предприятиям нужны большие объемы высококачественного молока. Небольшие фермы нужно адаптировать под выпуск такой востребованной продукции", - подчеркнул глава региона В.Якушев.

Сегодня в Тюменской области взят курс на поддержку и повышение эффективности работы КФХ. У них есть возможность получить целевые займы на приобретение животных, пройти обучение в "Школа фермера".

"Это один из механизмов, позволяющий в будущем создать условия для сохранения животных, обеспечить за ними грамотный уход, а значит, эффективное вложение бюджетных средств. Это малое предприятие должно стать примером для других в том, что небольшие фермерские хозяйства могут эффективно и с выгодой вести молочный бизнес", - подытожил губренатор.