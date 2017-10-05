В супермаркетах.

В правительстве России обсуждают возможность продажи медикаментов в продуктовых торговых сетях. Об этом говорили на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, который поручил Минздраву РФ проработать этот вопрос, сообщает РБК.

Идею поддержал Минпромторг РФ, завив, что продажа лекарств в магазинах сделает их более доступными для потребителей и усилит конкуренцию на рынке.

"Когда покупатель придет в продовольственный магазин, он сможет приобрести, например, витамины или противопростудные препараты. На начальном этапе к лекарствам, реализуемым в торговых сетях, предлагаем отнести безрецептурные препараты, которые не требуют обеспечения особых условий хранения", - пояснил статс-секретарь - заместитель Минпромторга Виктор Евтухов.

Аналогичное поручение министерству Шувалов уже давал в начале прошлого года. В феврале 2016 года Минздрав опубликовал уведомление о разработке соответствующего законопроекта, однако, идею поддержали всего 11 человек, 2488 выступили против. Из-за чего ведомство попросило вице-премьера отменить поручение, передает "Уралинформбюро".

Впрочем, нынешнее поручение Шувалова в Минздраве восприняли без особого энтузиазма. Фармпроизводители также высказываются против инициативы вице-премьера, уточняя, что условия на рынке для всех должны быть одинаковыми, и для продажи лекарств аптека получает специальную лицензию.

По мнению экспертов, продажи пилюль и порошков в супермаркетах не отразятся на выручке аптек, так как провизорам покупатели лекарств доверяют больше, чем продавцам.