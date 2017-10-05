Екатеринбургский стройбизнес переходит на 3DСегодня в 11:25
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Поступил заказ на первый "напечатанный" дом.
В мае 2018 года в Свердловской области может появиться первый жилой дом, напечатанный на 3D принтере. Об этом сообщил "Уралинформбюро" один из участников международного строительного форума "100+Forum Russia", директор Екатеринбургского цементного завода Ринат Брылин.
Принтер представляет из себя, как выразился собеседник агентства, "экспериментально-рабочую" модель. Он передвигается на гусеничном ходу и способен не только "печатать" бетонные блоки, но и самостоятельно готовить площадку для строительства с помощью строительного ковша. По словам Брылина, агрегат уже показал себя на практике, построив за 2 месяца двухэтажное здание высотой 6 метров и габаритами 3 на 6 метров.
"Сложности, конечно, бывают, — признался Брылин. — Мы их учли на опыте работы с другим принтером, который был больше по размерам, но мало функционален из-за плохой мобильности. Теперь мы сделали другую, более мобильную модель".
Технология изготовления бетонных блоков на 3D принтере не является абсолютной новацией. Но принтер ЕЦЗ интересен тем, что может строить дома из "напечатанных" блоков на стройплощадке, используя собственный цемент. Как пояснил специалист, в программу, управляющую принтером, закладывается проект будущего сооружения в виде объемной картинки, а компьютер выстраивает координаты, по которым двигается машина, печатая бетонные блоки.
Создатели чудо-машины уверяют, что в мае 2018 года они приступят к строительству первого индивидуального дома, который заказал им житель города Артемовский. Стоимость квадратного метра в таком доме не превысит 10 тысяч рублей, в том числе потому, что он будет сдан заказчику под черновую отделку: фундамент, коробка плюс тепловые и электрические коммуникации.
Следует добавить, что IV Международный форум и выставка высотного и уникального строительства "100+Forum Russia", открывшийся 4 октября, собрал на своих площадках 5 000 специалистов из более 15 стран мира. В работе форума также приняли участие представители Госэкспертизы России, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Гильдии риелторов России, специалисты из университетов и строительных компаний России, Румынии, Южной Кореи, Германии, Италии и США.
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