УрФУ посчитали неэффективным и лишают бюджетных денегСегодня в 11:36
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ТОП-100 мирового рейтинга вузу не видать.
Министр образования РФ Ольга Васильева предложила перераспределить деньги, выделенные на программу "5-100", согласно которой к 2020 году пять отечественных вузов должны входить в ТОП-100 мирового рейтинга, пишет "Коммерсантъ".
В программу, запущенную после соответствующего указа президента РФ Владимира Путина, входит 21 вуз. Васильева уверена, что оставшиеся на ее финансирование 30 миллиардов рублей следует распределить между шести университетами.
"Нужно оставить эффективные вузы, не более шести, чтобы к 2020 году эти вузы вошли в ту самую пятерку, о которой нас просил президент. Все остальные вузы отчитаются о проделанной работе и истраченных деньгах за тот период, который был", - заявила глава Минобрнауки на общем собрании ректоров ведущих университетов России.
В "список Васильевой" вошли НИУ ВШЭ, МФТИ, НИУ ИТМО, НИЯУ МИФИ, НИТУ МИСиС и Новосибирский госуниверситет. Из программы, соответственно, "выбывают" РУДН, Уральский и Казанский федеральные университеты, а также еще 12 заведений, передает "Уралинформбюро".
По словам министра, выбывающие вузы не останутся совсем без поддержки, но "она будет иная".
Стоит отметить, что заявление Васильевой оказалось полной неожиданностью не только для ректоров, но и присутствовавшей на собрании Ольги Голодец.
"Можно обращать внимание на те достижения, которые сделаны, чтобы остальные подтягивались, но нельзя делать резких движений, которые сведут на нет достижения прошлых лет. У меня просьба обсуждать все в общем тренде", — подчеркнула вице-премьер РФ.
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