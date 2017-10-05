Которые ранее раскритиковали горожане.

Минстрой Свердловской области утвердил проект застройки бывшей территории завода "Уралпластик", расположенной в Завокзальном районе, сообщает "Уралинформбюро". Застройщик, московская группа компаний "ПИК", обещает возвести на этой площадке 300 тысяч квадратных метров жилья.

Судя по проектной документации, большую часть территории займут жилые многоквартирные дома высотой от 16 до 25 этажей. Жить в них будет свыше 10 тысяч человек. Кроме жилья, проектировщики продумали размещение в зоне будущей застройки школы на 1 150 учащихся, двух детских садов общей вместимостью 550 мест и поликлиники, рассчитанной на 100 посещений в сутки.

Также в Завокзальном появится сеть наземных и подземных паркингов, способных "приютить" в общей сложности 4 200 автомобилей. Часть их будет обустроена вдоль оси проспекта Космонавтов. Строительство первой очереди предполагается начать уже в 2018 году, а полностью завершить реализацию проекта к 2025 году. В перспективе планируется также строительство в районе новой улично-дорожной сети, включая "дублёр" проспекта Космонавтов, реконструкцию переулков Полимерного и Мельковского, а также прокладку сети внутриквартальных проездов.

Следует отметить, что проект ГК "ПИК" уже вызвал в Екатеринбурге волну обсуждений, в том числе и критических. В ходе публичных слушаний 14 августа выяснилось, что территория будущего "города в городе" сегодня занята множеством действующих предприятий: автосалонами, торговыми базами, а также промплощадками, принадлежащими компании "ПепсиКо Холдингс" и АО РСК.

Владельцы участков не только недовольны, что их в ходе строительства "выгонят на мороз", но и предрекают неизбежный транспортный коллапс. Кроме того, проектировщики при разработке УДС будущего квартала сдвинули красную линию переулка Полимерного, из-за чего при строительстве новой дорожной инфраструктуры муниципалитету придется выкупать эти земли у собственников, причем за немалую цену, от 50 до 100 тысяч рублей за квадратный метр.

Тем не менее проект, разработанный совместными усилиями ГК "ПИК", завода "Уралпластик" и института "УралНИИпроект", после бурной дискуссии все же был одобрен большинством участников слушаний.

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