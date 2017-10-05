Всех работников свердловских госучреждений "подвесят" на эффективные контрактыСегодня в 12:37
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К 2018 году.
К началу следующего года будет завершен перевод работников государственных и муниципальных учреждений Свердловской области на эффективный контракт. Об этом 5 октября в рамках заседания регионального правительства заявил и.о. вице-губернатора Павел Креков.
Эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных услуг, а также меры социальной поддержки.
По словам Крекова, на сегодняшний день в региональных организациях соцобслуживания эффективный контракт заключен с 13 000 работниками, что составляет 82% от их общего количества. При этом все их руководители и директора были переведены на эффективный контракт еще в 2014 году.
В сфере образования переход к данному виду трудовых взаимоотношений завершен в 40% муниципальных учреждениях и в 62% государственных учреждениях области.
Численность работников культуры, с которыми заключен эффективный контракт, составляет 16,8 тысячи (92,6% от общего числа), сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
Учреждения здравоохранения и министерства физической культуры и спорта, переведены на эффективный контракт полностью, подчеркнул Креков.
Системная работа по переводу директоров и работников государственных и муниципальных учреждений на эффективные контракты ведется с 2013 года в рамках реализации соответствующего указа президента РФ Владимира Путина.
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