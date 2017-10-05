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Управляющим директором ЕЭСК назначили Олега МошинскогоСегодня в 13:08

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По решению совета директоров.

Совет директоров АО "ЕЭСК" большинством голосов согласовал кандидатуру Олега Мошинского на должность управляющего директора. С января 2017 года он руководил компанией в статусе исполняющего обязанности.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МРСК Урала, Олег Мошинский совмещает работу двух структурных подразделениях Общества. Он является заместителем генерального директора ОАО "МРСК Урала" - директором филиала "Свердловэнерго" и управляющим директором дочернего зависимого общества АО "Екатеринбургская электросетевая компания".

В уральской энергосистеме О.Мошинский работает более четверти века. В 1991 году он начал трудовой путь в "Свердловэнерго" в должности электромонтера, а позднее стал диспетчером Свердловских городских электрических сетей. С 2002 по 2009 год являлся заместителем главного инженера, а затем техническим руководителем ОАО "ЕЭСК".

В сентябре 2009 года О.Мошинский был назначен заместителем генерального директора - директора филиала "Свердловэнерго".

С 23 января 2017 года он трудится в Екатеринбургской электросетевой компании в качестве ее первого лица.

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