Деньги жителей Академического сбережет BIMСегодня в 14:11
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Это - технология, делающая дома "умными".
Будущее жилищного строительства в России — за BIM-технологиями в проектировании зданий. Об этом заявил на пленарном заседании IV международного строительного форума "100+Forum Russia" директор управления государственно-частного партнерства Группы компаний "КОРТРОС" Довран Гарагозов.
Как пояснил Гарагозов в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро", BIM-технологи заключаются в информационном моделировании всего жизненного цикла здания, включая строительство, эксплуатацию, ремонт и прочие процессы. Особенность такого подхода - в том, что строительный объект проектируется фактически как единое целое.
"В России упрощенно понимают BIM-проектирование, считая его только проектированием дома, — посетовал спикер в ходе пленарного заседания. — К сожалению, сегодня многие застройщики не заинтересованы отслеживать, кто, как и сколько будет платить за эксплуатацию жилого дома. Зато заинтересованы жильцы и государство, потому что речь в данном случае идет о потреблении ресурсов".
По мнению представителя ГК "КОРТРОС", применение BIM-технологий может кардинально ускорить и удешевить строительство жилья. В Екатеринбурге эта методика применяется при строительство жилых домов в районе Академический. Корреспондент "Уралинформбюро" попросил Доврана Гарагозова рассказать подробнее, в чем заключается это новшество применительно к реальным строительным объектам.
Довран Гарагозов на пленарном заседании форума 100+Forum Russia. Фото: пресс-служба 100+Forum Russia
"BIM-технологии позволяют оптимизировать конструктив здания, подсчитать его технические свойства и сделать наиболее экономичным в эксплуатации, сохранив при этом комфорт и безопасность проживания, — считает собеседник агентства. – Ведь стоимость квадратного метра во многом зависит от технологий и инфраструктуры, которая используется в здании".
Одним из проявлений BIM-технологий применительно к Академическому можно считать практику строительства "умных домов". ГК "КОРТРОС" считается одним из первопроходцев на этом инновационном направлении. Системы управления такими домами позволяют оптимизировать все затраты жильцов на использование коммунальных ресурсов.
Например, если жилец находится в квартире, он, соответственно, потребляет больше тепла и воды, если вне дома — автоматика регулирует уровень отопления и водоотведения в сторону уменьшения. Кроме того, датчики "умного дома" способны контролировать и предельно минимизировать аварийные потери ресурса (например, протечки воды в системе) с помощью сетей дистанционного управления.
Еще один важный фактор, позволяющий удешевить квадратный метр в жилых объектах ГК "КОРТРОС", — участие государства в финансировании социальной инфраструктуры. "Принципиальная позиция нашей компании заключается в том, что мы не перекладываем на плечи потребителя стоимость строительства социальной и транспортной инфраструктуры. Возведение детсадов, медучреждений, автодорог — все это финансируется в рамках госпрограммы", — заявил Довран Гарагозов.
Следует добавить, что IV Международный форум и выставка высотного и уникального строительства "100+Forum Russia", открывшийся 4 октября, собрал на своих площадках 5 000 специалистов из более 15 стран мира. В работе форума приняли участие представители Госэкспертизы России, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Гильдии риелторов России, специалисты из университетов и строительных компаний России, Румынии, Южной Кореи, Германии, Италии и США.
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