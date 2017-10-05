Не выходя за пределы предприятия.

Кыштымский медеэлектролитный завод (входит в Группу РМК) запустил программу переподготовки рабочих. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Русской медной компании, за два года более 100 человек в очно-дистанционной форме научат водить самоходную технику.

Формировать группы будут по заявкам самих заводчан. В частности, вторую профессию планируют получать сотрудники медеплавильного, железнодорожного и энергетического цехов, а также те, кто работает на электролизе меди и производстве медной катанки.

Давать уроки будут прямо на заводе: этим займутся специалисты АНО ДПО "Учебный центр Перспектива".

По словам начальника отдела комплектования и подготовки кадров Любови Храмовой, раньше КМЭЗ обучал водителей автопогрузчиков без отрыва от работы в собственном учебном центре. "В связи с приобретением новой сложной спецтехники и с изменениями российского законодательства решено повысить квалификацию рабочих с привлечением сторонней лицензированной организации. По итогам обучения рабочим будут вручены удостоверения государственного образца", – говорит она.

Стоит отметить, что 30 человек уже сдали экзамены по работе операторов категорий В и С в соответствии с классификацией Гостехнадзора. После дополнительного цикла обучения они смогут управлять самыми мощными погрузчиками, получив еще и категорию D.