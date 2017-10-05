МРСК Урала вручили две наргады "МедиаТЭК-2017"Сегодня в 15:11
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За работу пресс-службы и "ЗАСВЕТ".
ОАО "МРСК Урала" завоевало призовые места сразу в двух номинациях III всероссийского конкурса "МедиаТЭК-2017". Он проводится при поддержке Министерства энергетики России и объединил несколько направлений в области топливно-энергетического комплекса: конкурс для представителей средств массовой информации, пишущих на темы отрасли; конкурс среди пресс-служб компаний; конкурс реализованных PR-проектов, а также конкурс независимых экспертов ТЭК.
Награждение победителей прошло в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя", сообщили "Уралиинформбюро" в пресс-службе компании.
В номинации "Лучшая пресс-служба федеральных компаний ТЭК" МРСК Урала заняла второе место. Жюри оценило комплексный подход в работе по освещению деятельности компании, оперативность реагирования пресс-службы в случае чрезвычайных ситуаций, активное присутствие компании в социальных сетях и другое.
Диплом за третье место в номинации "Популяризация профессий ТЭК" сетевая компания получила за реализацию проекта "ЗАСВЕТ". Он был посвящен 75-летию создания энергосистем Урала и Прикамья и состоял из комплекса мероприятий
Первым из них стала тематическая фотовыставка "ЗАСВЕТ". В екатеринбургском Ельцин-центре, а также в Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала и галерее "Открытый город" на пешеходной улице Кировка были выставлены порядка 200 черно-белых снимков, демонстрирующих значимость энергетического комплекса. Их авторам удалось не только отразить сегодняшние суровые будни специалистов отрасли, но и передать атмосферу советского прошлого.
Выставка стала площадкой для презентации двухтомника к 75-летию уральских энергосистем. Первая книга "ЗАСВЕТ" собрала авторские работы фотохудожника - магистра искусств Национальной школы фотографии (Франция) Александра Соколова. Мастер запечатлел энергообъекты, людей, городское пространство, промышленные предприятия-потребителей и ландшафты, связанные с энергетикой. Второй том "ПРОСВЕТ" – исследование развития уральских энергосистем, проведенное профессиональными историками. Изучив доступные отраслевые, региональные, государственные архивы, они объединили полученные сведения в рамках единого повествования со времен плана ГОЭЛРО до послевоенного времени.
Стоит отметить, что в 2017 году на федеральный этап конкурса "МедиаТЭК" поступило около 400 работ из 55 регионов России. Самыми активными по количеству заявок стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Краснодарский и Красноярский края, Татарстан, Ленинградская и Кемеровская области, Санкт-Петербург и Москва.
Среди компаний лидерами по количеству заявок стали подразделения ПАО "Газпром" (60 заявок), ПАО "Россети" (32 заявки) и ПАО "РусГидро" (15 заявок).
Экспертный совет конкурса возглавил пресс-секретарь президента России, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Песков. В состав жюри вошли руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских высших учебных заведений, представители органов государственной власти и эксперты в области ТЭК.
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