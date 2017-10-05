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Екатеринбург затмит ПарижСегодня в 16:12

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Если выиграет ЭКСПО-2025.

У Екатеринбурга есть все возможности, чтобы победить в конкурсе на проведение ЭКСПО-2025. Такое заявление сделал торговый представитель РФ во Франции, член оргкомитета по продвижению российской заявки на Всемирную универсальную выставку Александр Туров, рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

По его словам, несмотря на серьезную конкуренцию с Парижем, Осакой и Баку, столица Урала может выиграть благодаря уникальной смеси российской промышленности, науки и культуры.

"Франция тоже участвует в конкурсе, и Париж является сильным кандидатом, поскольку здесь уже проходило не одно ЭКСПО. И мы выступаем на равных, на одном поле соперничества", – заявил торговый представитель России.

Туров отметил, что Екатеринбургу нужно продемонстрировать себя местом встреч различных народов и использовать возможность продвижения городской экономики на новый уровень. Торгпред РФ заявил, что не воспринимает ЭКСПО конкурсом исключительно богатых стран.

"Я считаю, что в случае нашей заявки нужно подчеркивать, что всем государствам, вне зависимости от численности населения, уровня и рейтинга страны, будет возможность, во-первых, показать себя, а во-вторых – получить возможность за счет выставки продвинуться вперед в экономическом развитии", – сказал Александр Туров.

Также он назвал участие Екатеринбурга во Всемирной выставке возможностью для российского общества плотнее сотрудничать с другими странами.

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