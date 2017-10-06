Под новые парки и скверы?

До 2021 года администрация Екатеринбурга сформирует 268 новых земельных участков, предназначенных для размещения муниципальных учреждений, парков, скверов, городских лесов и территорий общего пользования, сообщает "Уралинформбюро". Соответствующее постановление опубликовано на веб-портале мэрии.

При этом с территории города будут вынесены 1794 металлических гаража и 600 нестационарных объектов мелкорозничной торговли и временных сооружений, расположенных на несанкционированных автостоянках. Кроме того, планируется снести 28 крупногабаритных нестационарных объектов торговли, общественного питания, бытовых услуг, техобслуживания и ремонта автомобилей.

Также городские власти намереваются в течение ближайших трех лет провести оценку рыночной стоимости 160 участков, находящихся в муниципальной собственности. Часть этих земель (24 гектара) подлежит рекультивации. В общей сложности на реализацию этой программы бюджет Екатеринбурга выделит 59,8 миллиона рублей.