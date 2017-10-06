Фото: Служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург"

С сюжетами об экологической деятельности компании.

Телевидение "Газпром добыча Ямбург" вошло в число победителей Всероссийского конкурса "МедиаТЭК". Дипломом в номинации "Социальная и экологическая инициатива" отмечено освещение экологической деятельности компании.

Церемония награждения прошла в московском "Манеже" в рамках деловой программы международного форума "Российская энергетическая неделя", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ООО "Газпром добыча Ямбург".

Кроме того, в категории пресс-служб региональных компаний ТЭК диплом II степени в номинации "Социальная инициатива" присужден службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург" за проект "Благотворительный марафон "Твори добро".

Конкурс проводится Министерством энергетики РФ для стимулирования роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения до населения информации о проектах развития топливно-экономического комплекса.

21 сентября ООО "Газпром добыча Ямбург" стало победителем и призером регионального этапа конкурса "МедиаТЭК" в семи номинациях.

Газета "Пульс Ямбурга" победила с проектом "Экологическая сопричастность", а также заняла второе место в номинации "Современное производство и развитие ТЭК".

Коллектив службы по связям с общественностью и СМИ был награжден дипломом II степени за организацию и проведение благотворительного марафона "Твори добро".

В число призеров регионального этапа вошли телевизионные проекты компании "Стать чище", "Производство и инновации" и "Твори добро".