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Саудовская Аравия начнет выпускать автоматы КалашниковаСегодня в 10:56

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И разные патроны.

По итогам российско-саудовского саммита в Кремле Рособоронэкспорт и военно-промышленная компания королевства подписали ряд документов о сотрудничестве в производстве оружия, пишет "Интерфакс".

Согласно контрактам, в Саудовской Аравии начнут выпускать автоматы Калашникова А-103 и патроны различного назначения, передает "Уралинформбюро". Кроме того был заключен меморандум "о покупке локализации производства продукции военного назначения".

Стоит напомнить, что король страны Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд прибыл в Москву с государственным визитом 4 октября. В России он пробудет до 7 октября. Монарх уже встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Также у него запланирована беседа с председателем правительства Дмитрием Медведевым.

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