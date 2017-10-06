За девять месяцев 2017 года.

С января по сентябрь 2017 года Кыштымский медеэлектролитный завод (КМЭЗ, входит в Группу "Русская медная компания") произвел 97 127,8 тонны медных катодов. Это на 8,6% больше аналогичного показателя прошлого года.

Производство медной катанки выросло на 6,1% до 72 784 тонн. Производство серебра увеличилось по сравнению девятью месяцами 2016 года на 2,3%, золота – на 30%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Всего в 2017 году на КМЭЗ планируют выпустить 128 тысяч тонн медных катодов – на 5% больше, чем в рекордном для предприятия 2016 году.

"Помимо стабильно высокого спроса росту производства продукции способствует сбалансированная сырьевая программа РМК, благодаря которой предприятие "Карабашмедь" с 2016 года полностью обеспечивает потребности нашего завода в черновой меди. До этого КМЭЗ использовал в производстве вторичное сырье – до 6 тысяч тонн медного лома в месяц. В условиях острейшей конкуренции никто не мог гарантировать, что вторичное сырье поступит вовремя и в достаточном количестве. Сбалансированная сырьевая программа позволяет эффективно планировать производство и наращивать объемы выпуска", - подчеркнул генеральный директор ЗАО "КМЭЗ" Андрей Кудрявцев.