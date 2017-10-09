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ВСМПО-Ависма поднялась в ТОП-100 крупнейших частных компаний РФСегодня в 15:35

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На 90 строчку.

Верхнесалдинское ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" улучшило свои позиции в ТОП-100 крупнейших частных компаний РФ. Составителем рейтинга является журнал Forbes.

По итогам 2016 года корпорация заняла 90 место с выручкой в 89,4 миллиарда рублей. Годом ранее ВСМПО-Ависма занимала 91 место с выручкой 78,9 миллиарда рублей, а по итогам 2014 года - 97 строчку со всего лишь 61,9 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.

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