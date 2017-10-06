В рамках планового ремонта.

В металлургическом цехе "Карабашмеди" (входит в Группу РМК) начался монтаж новых конвертеров Kumera.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, перевозке агрегата, весящего более 100 тонн, предшествует многочасовая подготовка оборудования и техники: трала, тягача и подъемного крана.

Сейчас в цехе установлен на раму с роликоопорами первый конвертер. Работы проводят в рамках планового ремонта, стартовавшего на предприятии в конце сентября. Всего планируется определить на места два из трех новых устройств.

Каждый современный агрегат от Kumera емкостью 150 тонн имеет газоплотные и аспирационные напыльники и обладает газоочистным оборудованием. Их закупка и установка входит в программу Года экологии в России на "Карабашмеди". Соответствующее соглашение между предприятием, Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области было подписано в ноябре 2016 года.

Стоит отметить, что с 2004 года Русская медная компания вложила в модернизацию завода около 18 миллиардов рублей. В 2018 году планирует инвестировать в техническое перевооружение и повышение экологической безопасности производства еще порядка 2 миллиардов.

Реализация проекта позволит увеличить мощность предприятия по производству черновой меди и минерального сырья на 20 тысяч тонн.