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Бронзовому Свердлову заменят мрамор на гранитСегодня в 09:45

У вокзала Екатеринбурга.

Администрация Железнодорожного района Екатеринбурга собирается обновить несколько памятников. В частности, будут отремонтированы барельеф Якова Свердлова рядом с железнодорожным вокзалом, а также памятники жителям поселков Северка и Палкино, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, победитель аукциона должен до конца октября 2017 года заменить на барельефе Свердлова мраморные плиты на гранитные. На памятнике в Северке планируется замена мемориальных плит вместе с буквами, также будет обновлена звезда на барельефе.

А в Палкино на одном из домов по улице Баранчинской предполагается установить 4 мемориальных доски и смонтировать металлическую арт-конструкцию в память о погибших жителях поселка. Стартовая цена работ составляет 223 тыcячи 628 рублей. Результаты аукциона станут известны после 12 октября.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
... Сегодня в 10:27

тот мрамор решил кто-то прихватизировать?

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