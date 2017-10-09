И инновационные центры.

11-13 октября 2017 года Тюменскую область посетит официальная и деловая делегации Японии. Возглавит миссию Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона.

Гости из Страны восходящего солнца встретятся с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым, а также представителями официальных и деловых кругов региона.

Делегацию ждут поездки поездки по промышленной зоне региона: площадкам Агентства инфраструктурного развития, ООО "Сибур Тобольск" и ЗАО "Антипинский НПЗ".

12 октября в Западно-Сибирском инновационном центре бизнесмены получат возможность установить необходимые контакты и найти взаимные интересы в энергетическом, инновационном и иных секторах экономики.

Стоит отметить, что в 2017 году сотрудничество между Тюменской областью и Японией активно развивается. В апреле сибиряки побывали в островном государстве в составе бизнес-миссии членов Ассоциации индустриальных парков. В июле тюменскую область посетил исполнительный директор Японо-Российского фонда медицинских обменов (ЯРФМО) Акира Сакай.

Японцы проявляют интерес к созданию и развитию совместных проектов в области здравоохранения, в организации обменов по образовательным программам для студентов, стажировок для врачей, обмена опытом.