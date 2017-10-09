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Прокатчики со всего мира собрались в МагнитогорскеСегодня в 11:06

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Для обмена практиками и идеями.

10 октября 2017 года на базе Магнитогорского металлургического комбината начался двухдневный XI Конгресс прокатчиков. Среди его участников порядка 250 экспертов отрасли из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Среди них - руководители и специалисты металлургических, трубных и метизных предприятий, высших учебных заведений, исследовательских и проектных институтов, изготовители оборудования и потребители металлопродукции.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", соорганизатором мероприятия стала Межрегиональная общественная организация "Объединение прокатчиков".

В ходе конгресса будут обсуждаться перспективы развития прокатного, трубного и метизного производств, а также взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того, планируется обозначить задачи повышения качества и конкурентоспособности металлопродукции, решить вопросы подготовки кадров и обменяться лучшими практиками.

Помимо пленарных заседаний предусмотрена активная работа по секциям: "Производство горячекатаного листа", "Производство холоднокатаного листа (в том числе с покрытиями)", "Сортопрокатное производство", "Производство труб и гнутых профилей", "Метизное производство", "Производство валков и привалковой арматуры" и "Общие и теоретические вопросы прокатного производства".

ММК не в первый раз принимает подобное мероприятие. Самый первый конгресс Международного союза прокатчиков прошел в Магнитогорске в сентябре 1995 года, затем в 2001 году - IV Конгресс прокатчиков, а в 2010- VIII. Для гостей форума предусмотрены обзорные экскурсии по производственной площадке меткомбината, а также работа секций непосредственно в цехах.

Планируется, что участники мероприятия посетят крупнейший на ММК листопрокатный цех №10 и производство металла с покрытием. Также они могут ознакомиться с работой толстолистового стана-5000 производительностью 1,5 миллиона тонн в год. Агрегат предназначен для выпуска высокорентабельного проката шириной до 4 850 миллиметров с категорией прочности до X120 для нефтегазовой отрасли, судо-, мосто- и машиностроения. Помимо этого, гости Конгресса посетят новейший комплекс холодной прокатки Магнитки (стан-2000). Он выпускает высококачественный автолист, а также металлопродукцию для производителей бытовой техники и строительной индустрии.

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