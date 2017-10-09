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РМК восстановит 40 гектаров оренбургских лесовСегодня в 13:04

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Потратив на это более 3 миллионов рублей.

ЗАО "ОРМЕТ" (ходит в Группу РМК) выделило более 3 миллионов рублей на посадку молодых тополей и сосен в Оренбургской области. Таким образом будет компенсирована рубка деревьев при геологическом изучении недр и разработке месторождения "Лучистое", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Восстановление лесов – актуальная проблема для Оренбургской области, так как большую часть региона занимают степи. На леса приходится лишь 4,6% территории. Деревья играют важную роль в экологии Оренбуржья: помимо выработки кислорода, они предотвращают засухи и пыльные бури в степи.

До конца октября саженцы появятся на общей площади 38,8 гектара в трех лесничествах на юго-востоке региона – Шарлыкском, Адамовском и Новосергеевском. Именно на их территории зафиксирован наименьший коэффициент лесистости – до 3%.

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