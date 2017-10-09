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Тунгусов не нашел денег на вторую ветку метрополитена ЕкатеринбургаСегодня в 13:06

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В областной "кубышке".

Свердловская область не имеет возможности поучаствовать в финансировании проектных работ по строительству второй линии метро в Екатеринбурге. Об этом говорится в официальном ответе на запрос депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских, передает "Уралинформбюро".

В ответе, подписанном первым вице-губернатором Владимиром Тунгусовым, отмечается, что предоставление средств из областного бюджета возможно лишь "после определения необходимых источников финансирования".

Искать средства на проектно-изыскательские работы Екатеринбургу придется в собственном бюджете, передает "Уралинформбюро". Потребуется на это около 1 миллиарда рублей. Только когда проект будет готов, можно будет обращаться за финансированием в Федерацию.

На днях экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель заявил, что вторую ветку метрополитена в уральской столице нужно построить к ЭКСПО-2025: "Я договорился встретиться с Евгением Владимировичем (Куйвашевым - прим.ред.) после 14 октября и высказать свои соображения. Для того, чтобы втянуть Федерацию в строительство метро (а я пользовался таким методом и хочу просто опыт передать), надо выделить деньги из областного бюджета и сделать проектную документацию. А потом прийти с этим в Москву и сказать: "Ребята, давайте деньги!". И они дадут".

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