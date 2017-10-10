Без сучка и задоринки.

На ВСМПО продолжается ремонтная кампания. На минувшей неделе после 32 дней "отдыха" в цехе №21 вернулся в строй пресс-106. За это время на нем были заменены три цилиндра и восстановлены опоры подъемных и уравновешивающих цилиндров, а также другие детали. Капитальный ремонт был окончен точно по графику, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ВСМПО-Ависма.

2 октября в том же цехе стартовала модернизация электрической печи, расположенной на участке пресса усилием 1 500 тонн. За две недели электромонтерам необходимо заменить старые шкафы управления агрегатом, предназначенным для нагрева заготовок. Затем объект передадут специалистам по автоматизации теплоэнергетических процессов - для проведения пусконаладочных работ.