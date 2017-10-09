С рассказом о модернизации НПЗ.

Президент Группы компаний "Новый Поток" Дмитрий Мазуров выступил на круглом столе "Нефтепереработка в России: масштабная модернизация и новые вызовы". Мероприятие состоялось в рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

В своем выступлении Д.Мазуров коснулся вопросов модернизации существующих НПЗ, а также перспектив развития энергетического комплекса России.

"Группу компаний "Новый Поток" можно отнести к смельчакам, которые сегодня продолжают вкладываться в нефтепереработку несмотря на фактическое отсутствие смысла делать это. Крупнейший проект New Stream Group – Антипинский НПЗ, создававшийся буквально в чистом поле с нуля. Чуть больше чем за 10 лет его глубину удалось последовательно довести до 98%. Модернизация не завершается и по сей день. В планах – запуск цехов изомеризации, риформинга и гидроочистки нафты, которые находятся в финальной стадии строительства", - отметил он.

При этом президент New Stream Group подчеркнул, что есть и ряд негативных факторов, в условиях которых работает НПЗ. К одному из них он отнес неудачное расположение, усложняющее логистику предприятия и требующее перевозки топлива через всю страну.

В связи с этим Д.Мазуров уделил особое внимание компенсационным методам со стороны государства и поддержал заявление представителя Министерства финансов РФ о том, что на сегодняшний день для компенсации заложены определенные цифры в систему пошлин.

"Затраты на транспортировку сложно компенсировать, поэтому любые стимулирующие меры в этой сфере были бы актуальны", – подытожил глава ГК "Новый поток".

Также он отметил, что для New Stream Group было бы неправильным остановится на полпути, когда часть проекта по модернизации НПЗ уже удачно реализована. Анализируя возможные варианты мер государственного стимулирования нефтеперерабатывающей промышленности, Дмитрий Мазуров выразил пожелание, чтобы поддержка оказывалась еще на этапе строительства очередного инвестиционно емкого цеха при условии наличия определенного результата, когда работа, проделанная компанией, очевидна: выбрана площадка, выдано разрешение на строительство, получена экспертиза.

Отвечая на вопрос модератора дискуссии о том, какие меры стимулирования могло бы предоставить государство, глава ГК "Новый поток" в числе возможных решений назвал обратный акциз для НПЗ от переработанной нефти либо предоставление налоговых каникул.

"Мы приветствуем государственную поддержку нефтеперерабатывающих предприятий, реализующих программу глубокой модернизации, но главное – чтобы механизм такой поддержки был работающим", – заключил президент New Stream Group.

"Российская энергетическая неделя" (РЭН) является единой отраслевой коммуникационной бизнес-площадкой международного уровня в России по энергетической тематике. Цель мероприятия — демонстрация перспектив отечественного топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества. В форуме принимают участие свыше 8 000 представителей федеральных и региональных органов госвласти, национальных и иностранных отраслевых компаний, научного и экспертного сообщества.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В рамках стратегического партнерства в нее входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.