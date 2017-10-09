×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Мастера своего дела вывели "РН-Пурнефтегаз" в пятерку лучшихСегодня в 15:09

  • Текст

Среди дочерних компаний "Роснефти"

Сборная ООО "РН-Пурнефтегаз" заняла четвертое командное место на ежегодном корпоративном смотре-конкурсе "Лучший по профессии" среди работников дочерних компаний "Роснефти".

В Краснодар съехались более 600 сотрудников 120 "дочек" нефтедобывающей компании со всей России. Они состязались в 26 номинациях.

Команда "Пурнефтегаза" выступала в блоке "Нефтегазодобыча", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия. Во второй раз звание "Лучший оператор обезвоживающей и обессоливающей установки" подтвердил работник цеха подготовки и перекачки нефти №3 Харампурского направления Сергей Петров.

Второе место в номинации "Лучший машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт" занял работник цеха поддержания пластового давления №1 Барсуковского направления Андрей Перевалов.

По сумме набранных очков команда ООО "РН-Пурнефтегаз" разделила 4 общее место с представителями "Краснодарнефтегаза" и "Самотлора".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

50 минут гласности Генпрокуратуры

50 минут гласности Генпрокуратуры

Дали почву для прогноза.

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

В Югре отвернулись от жертв ДТП.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×