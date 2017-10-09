Среди дочерних компаний "Роснефти"

Сборная ООО "РН-Пурнефтегаз" заняла четвертое командное место на ежегодном корпоративном смотре-конкурсе "Лучший по профессии" среди работников дочерних компаний "Роснефти".

В Краснодар съехались более 600 сотрудников 120 "дочек" нефтедобывающей компании со всей России. Они состязались в 26 номинациях.

Команда "Пурнефтегаза" выступала в блоке "Нефтегазодобыча", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия. Во второй раз звание "Лучший оператор обезвоживающей и обессоливающей установки" подтвердил работник цеха подготовки и перекачки нефти №3 Харампурского направления Сергей Петров.

Второе место в номинации "Лучший машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт" занял работник цеха поддержания пластового давления №1 Барсуковского направления Андрей Перевалов.

По сумме набранных очков команда ООО "РН-Пурнефтегаз" разделила 4 общее место с представителями "Краснодарнефтегаза" и "Самотлора".