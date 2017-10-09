До 2019 года.

Администрация Екатеринбурга признала аварийным и определила к сносу дом № 5/1 в переулке Переходном, сообщает "Уралинформбюро".

Ранее, в 2013 году, этот дом был включен решением Екатеринбургской гордумы в муниципальную программу по сносу и реконструкции многоквартирных домов до 2025 года. А в декабре 2015 года мэрия Екатеринбурга утвердила проект планировки и межевания квартала в границах улиц Циолковского - Машинной - Белинского и переулка Переходного. Согласно этому документу, там планировалось построить 14-этажный жилой дом со встроенно-пристроенным детским садом и подземным паркингом.

Кто выступит в качестве застройщика этой площадки, в постановлении не сообщалось. Сегодня по соседству с обреченным на снос бараком расположен ЖК "Гольфстрим". Часть этого ЖК уже построена компанией "Атомстройкомплекс". Однако освоение площадки по Переходному, 5/1 в планы компании не входит, сообщили корреспонденту "Уралинформбюро" в пресс-службе АСК.

Между тем, на сайте компании "Синара-Девелопмент" 2 октября появилась информация о старте продаж квартир в еще непостроенном 22-этажном доме. Разрешение на его строительство было получено 31 августа 2017 года. Как сообщает пресс-служба застройщика, эта жилая высотка станет продолжением развития территории в районе улицы Белинского и переулка Переходный. Судя по анонсу, этот дом также входит в третью очередь жилого комплекса "Гольфстрим". Его сдача назначена на второй квартал 2019 года.