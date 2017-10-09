Электрогазосварщик "Уватнефтегаза" вошел в тройку лучшихСегодня в 17:07
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Специалистов "Роснефти".
Электрогазосварщик ООО "РН-Уватнефтегаз" Денис Фомин вошел в тройку победителей смотра-конкурса "Лучший по профессии - 2017" среди сотрудников 120 дочерних предприятий НК "Роснефть".
Состязания проходили в Краснодаре со 2 по 6 октября. За звания лучших в 26 номинациях по направлениям "Нефтегазодобыча", "Нефтепереработка" и "Нефтепродуктообеспечение" боролись 600 представителей различных профессий.
В команду ООО "РН-Уватнефтегаз" вошли 15 победителей локального этапа, прошедшего на Кальчинском месторождении в июне 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
Честь предприятия отстаивали геолог Сергей Чухлебов, технолог Вячеслав Cапунов, оператор по добыче нефти и газа Мирас Козыбаев и оператор товарный Иван Ковальчук. С мастерами своего дела померились силами и оператор обезвоживающей и обессоливающей установок Артем Литвинов, машинист технологических насосов Павел Сидоров, машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт Анатолий Первушин, слесарь по ремонту технологических установок Фархат Гумеров и слесарь по ремонту нефтепромыслового оборудования Владимир Прохач. Себя в деле показали электрогазосварщик Денис Фомин, трубопроводчик линейный Инсаф Ахметгатин, лаборант химического анализа Айгуль Саитова, а также звено электромонтеров по обслуживанию и ремонту электрооборудования сетевого хозяйства - Александр Литвин, Альберт Асилгараев и Максим Тюрин.
В течение трех конкурсных дней участники демонстрировали теоретические знания по профессии, а также выполняли практическое задание. Имена лучших прозвучали на торжественном закрытии смотра-конкурса 6 октября.
Как отметила в ходе церемонии вице-президент ПАО "НК "Роснефть" по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка Аврил Конрой, состоявшийся тринадцатый по счету конкурс стал рекордным по количеству участников. "Без вашего профессионализма у компании не было бы таких высоких результатов", - подчеркнула она.
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