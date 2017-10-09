Ричарду Талеру.

Нобелевскую премию по экономике получил Ричард Талер из Чикагского университета. Представители Шведской королевской академии наук отметили его вклад в изучение поведенческой экономики, передает "Уралинформбюро".

72-летний ученый-экономист разработал "теорию подталкивания" ("управляемого выбора") и выделил понятие "либертарианский патернализм". Последнее обозначает стратегию, нацеленную на подталкивание индивида к оптимальному выбору, продиктованное не эмоциями, а разумом. Он показал, как влияют на рынок социальные предпочтения и отсутствие самоконтроля отдельного человека.

Стоит отметить, что Нобелевская премия по экономике была учреждена лишь в 1969 году Банком Швеции, тогда как пять других (по медицине, физике, химии, литературе и премия мира) были обозначены самим Альфредом Нобелем в 1901 году.