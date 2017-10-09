По погашению долга перед МРСК Урала.

В конце августа ПАО "Челябэнергосбыт" было поручено разработать, согласовать и утвердить до 1 октября 2017 года график реструктуризации задолженности перед ОАО "МРСК Урала". Такое решение вынесла правительственная комиссия РФ по обеспечению безопасности электроснабжения в УрФО под председательством замминистра энергетики Андрея Черезова.

Однако южноуральская сбытовая компания поручение не выполнила. На начало октября остаток просроченной задолженности гарантирующего поставщика, порядок и сроки оплаты которой не определены сторонами, превышает 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, в МРСК Урала нет понимания, как будут исполняться обязательства "Челябэнергосбыта" перед сетевой компанией в IV квартале 2017 года, в зимний максимум нагрузок, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе сетевой компании.

Вопрос платежной дисциплины гарантирующих поставщиков был поднят и на всероссийском совещании "О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2017/18 года". Мероприятие под руководством министра энергетики РФ Александра Новака прошло в рамках "Российской энергетической недели".

Глава Минэнерго отметил, что подготовка объектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду - важнейший комплекс мероприятий в годовом цикле работ. "Приоритетная задача энергетиков – обеспечить бесперебойное электро- и теплоснабжение в сложных погодных условиях, а важнейшая задача Минэнерго – проконтролировать подготовку и надежное прохождение субъектами электроэнергетики осенне-зимних периодов", - подчеркнул А.Новак.

При этом эффективность работы электро- и теплоснабжающих организаций во многом зависит от соблюдения платежной дисциплины.

Председатель правления ассоциации "НП Совет рынка" Максим Быстров отметил среди регионов, где ситуация с расчетами за услуги по передаче электроэнергии продолжает оставаться острой, и Челябинскую область. Также в перечень территорий, где расчеты гарантирующими поставщиками осуществляются по исполнительным листам, а оплата текущих начислений практически не производится, вошли Архангельская, Волгоградская, Нижегородская, Тверская области и Республика Хакасия.

Стоит отметить, что в трех из шести упомянутых субъектов РФ работают сбытовые компании группы АО "Межрегионсоюзэнерго". Их общая задолженность перед дочерними обществами ПАО "Россети" в сентябре 2017 года превысила 9,7 миллиарда рублей.

По мнению представителей "НП Совет рынка", навести порядок поможет разработка поправок в Федеральный закон "Об электроэнергетике", устанавливающих лицензирование энергосбытовой деятельности. Ассоциацией с конца 2016 года запущен мониторинг энергосбытовой деятельности, в рамках которого осуществляется проверка показателей профильных компаний, характеризующих их расчеты на розничных рынках и финансовое состояние.

Другим подспорьем в борьбе с неплатежами может стать ограничение возможности нецелевого использования средств в сфере ЖКХ. Работа над соответствующими правовыми актами ведется в профильных ведомствах при участии экспертов ассоциации "НП Совета рынка".

"В условиях дефицита финансирования многие организации рассматривают неплатежи за энергоресурсы как возможность "льготного кредитования" за счет поставщиков электроэнергии. Необходимо создавать ситуацию, при которой подобное рыночное поведение будет экономически невыгодным", - ранее не раз отмечал М.Быстров.

Ранее ОАО "МРСК Урала" обратилось в прокуратуру Челябинской области с просьбой проверить исполнение законодательства ПАО "Челябэнергосбыт". В обращении сетевой компании приведены факты говорящие о том, что с момента появления в структуре собственников "Челябэнергосбыта" новых бенефициаров, аффилированных с АО "Межрегионсоюзэнерго", гарантирующий поставщик участвовал в сделках, создающих угрозу нецелевого использования денежных средств.

Также МРСК Урала и представители ПАО "Россети" направили официальные обращения в Министерство энергетики РФ и правительство Южного Урала о невыполнении сбытовой компанией поручений федерального ведомства.