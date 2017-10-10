И свой таможенный пост.

В Особой экономической зоне "Титановая долина" в Верхней Салде появились первые улицы. На одной из них - имени Владислава Тетюхина - разместился таможенный пост. Федеральная таможенная служба дала добро на ввод в эксплуатацию его первой очереди, включающей контрольно-пропускной пункт, площадку досмотра и бокс досмотра.

По словам директора по строительству "Титановой долины" Александра Акимова, есть ряд замечаний, которые будут оперативно устранены (в частности, необходимо повторно провести тарировку весов). Ведь уже в ноябре начнут поступать первые комплектующие для металлообрабатывающих станков "ВСМПО-Новые технологии".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма", строительство производственного корпуса "ВСМПО-Новые технологии" завершилось на улице Мартина Клапрота, названной в честь немецкого химика – первооткрывателя титана. Там же зарезервирован участок под производство авиастроительной компании Figeac Aero.

До конца года будут введены в эксплуатацию 3 километра дорожных проездов, шириной 9 метров. Строится проезд к корпусу "Зибуса", который расположен по улице Оптимистов, 7. Среди его соседей - компании "Микромет" и "Инструментальное производство Миникат".

В декабре завершится строительство очистных сооружений. Вентиль внеплощадочного газопровода на "Титановую долину" открыли еще летом - "ВСМПО-Новые технологии" пользуются голубым топливом.