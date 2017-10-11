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Печам ВСМПО обеспечили стабильную работуСегодня в 11:36

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С помощью преобразователей.

С начала 2017 года в цехе №31 ВСМПО реализуется долгосрочный проект. В рамках инвестиционной программы на электроприводах держателей электродов печей вакуумно-дугового переплава устанавливаются частотные преобразователи.

Новое оборудование обеспечивает более стабильную работу агрегата, что положительно сказывается на качестве слитков и исключает появление брака. Первыми преобразователями обзавелись четыре печи, выведенные на капитальный ремонт, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма".

Второй этап проекта стартовал в сентябре. 12 печей по графику поочередно останавливают на две недели каждую. Ровно столько времени требуется для установки частотного преобразователя и пусконаладки вакуумно-дугового агрегата.

До конца года модернизацию пройдут еще 10 печей.

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