С помощью преобразователей.

С начала 2017 года в цехе №31 ВСМПО реализуется долгосрочный проект. В рамках инвестиционной программы на электроприводах держателей электродов печей вакуумно-дугового переплава устанавливаются частотные преобразователи.

Новое оборудование обеспечивает более стабильную работу агрегата, что положительно сказывается на качестве слитков и исключает появление брака. Первыми преобразователями обзавелись четыре печи, выведенные на капитальный ремонт, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма".

Второй этап проекта стартовал в сентябре. 12 печей по графику поочередно останавливают на две недели каждую. Ровно столько времени требуется для установки частотного преобразователя и пусконаладки вакуумно-дугового агрегата.

До конца года модернизацию пройдут еще 10 печей.