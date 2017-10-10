РЖД планирует повысить тарифы на перевозкиСегодня в 09:23
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И увеличить прибыль в 40 раз.
РЖД обратилось к правительству РФ с просьбой увеличить тарифы на перевозки. Компания разработала проект долгосрочной программы развития (ДПР) до 2025 года. Монополист ждет роста выручки почти вдвое, а прибыли в 28–40 раз, передает "Уралинформбюро".
Поднять тарифы на перевозки планируется в 2018 году на 6%, а далее до 2025 года увеличивать его по принципу "инфляция минус 0,1%". Для закрепления гарантий РЖД может попросить установить тарифы постановлением правительства.
Для российского бюджета выгода не серьезная - 9 лет выплаты будут идти лишь по привилегированным акциям, доля которых в капитале ОАО всего 0,002%, сообщает "Коммерсант".
При этом железнодорожники обещают не просить о допфинансировании грузовых перевозок, но намерены получить право давать увеличенные скидки (к примеру, 50% для нефтяников) для привлечения высокодоходных грузов. Такой ход позволит вернуть на железную дорогу грузы, ныне транспортирующиеся иными видами транспорта.
В ответ РЖД гарантирует среднегодовое увеличение погрузки и грузооборота соответственно на 2,2% и 3,1% или даже, в оптимистическом варианте расчетов, на 3,3% и 4,1%. К 2025 году погрузка в зависимости от сценария должна достичь 1,63 миллиардов тонн, а грузооборот - 3,38 триллиона тонно-километров.
По данным "Коммерсанта", даже позитивно настроенные по отношению к этим планам эксперты говорят, что цифры "несколько высоковаты" и противоречат как тенденциям в грузообразующих отраслях (угольной, нефтяной и металлургической), так и ситуации на рынке железнодорожных перевозок и перевалки в портах.
Непонятен также механизм повышения эффективности работы монополии: реформы фактически замораживаются, все крупнейшие инвестпроекты не обеспечивают улучшения финансовых показателей и только ведут к росту дефицита бюджета, приватизация дочерних компаний не планируется, инструменты привлечения грузов на железную дорогу и подходы к расчету экономического эффекта не описаны.
Собеседники издания отметили, что в проекте долгосрочной программы развития от железнодорожников предлагается лишь сохранение механизмов, которые уже привели компанию к необходимости дополнительных тарифных решений на 50 миллиардов рублей.
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