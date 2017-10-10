За дело взялась Объединенная сервисная компания.

В ПАО "ММК" существенно возросла эффективность производственных процессов. Этого удалось добиться после смены подхода к организации технического обслуживания и ремонтов, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей комбината.

С 2014 года в Магнитогорске на базе ООО "Электроремонт" - одного из самых успешных дочерних предприятий ММК - проходило юридическое и физическое объединение 10 сервисных компаний. Все они специализировались на техобслуживании и ремонте оборудования.

Теперь первый этап проекта завершен. Его итоги обсудили председатель совета директоров ММК Виктор Рашникова и директор созданного ООО "Объединенная сервисная компания" Сергей Ласьков. Они наметили дальнейшие шаги - совершенствование бизнес-процессов и повышение функциональной эффективности системы ТОиР для достижения максимально возможного синергетического эффекта.

ООО "ОСК" стало крупнейшим предприятием Магнитогорска, оказывающим комплекс услуг по обеспечению работоспособного состояния промышленного оборудования: проектирование, изготовление, монтаж, установка, наладка, обслуживание, ремонт. Специалисты ОСК на самом высоком профессиональном уровне производят сменное оборудование и его части, а также выполняют сложные ремонты и техническое обслуживание основных технологических агрегатов и крупных механизмов в цехах основного заказчика - Магнитогорского металлургического комбината.