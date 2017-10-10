Сотрудникам вручили награды от Минэнерго РФ.

Антипинский НПЗ - основное производственное предприятие ГК "Новый Поток" – отметил 11-летие. 30 сентября 2006 года завод начал работать в режиме пробной эксплуатации и выпустил первую продукцию, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

С праздничной датой коллектив предприятия поздравил президент холдинга Дмитрий Мазуров.

"Сегодня "Новый Поток" является самой большой независимой частной нефтеперерабатывающей компанией в России. Позади больше десяти лет упорного и сложного труда. Наши производственные успехи – это не только повод для гордости, но и фундамент для дальнейшего развития всей Группы компаний "Новый Поток". С каждым очередным этапом, с запуском новых установок мы становимся прозорливее, опытнее, креативнее. Несомненно, впереди New Stream Group ждут большие перспективы - в первую очередь выпуск собственных бензинов стандарта Евро-5, за которым последует строительство установки гидрокрекинга. Скоро Антипинский НПЗ будет выпускать полный ассортимент топлива", - отметил он в своей речи.

По словам главы группы компаний, успех Антипинского НПЗ ляжет в основу дальнейшего развития двух других нефтеперерабатывающих заводов, которые взяты под управление ГК "Новый Поток" – Марийского НПЗ и Афипского НПЗ.

"Думаю, что пройдет совсем немного времени, когда во многом благодаря вашим усилиям, профессионализму и преданности общему делу о New Stream Group будут говорить как о законодателе мод в мире нефтепереработки", - обратился к коллективу Д.Мазуров.

В рамках торжественного мероприятия сотрудникам НПЗ были вручены награды Министерства энергетики Российский Федерации и присвоены звания "Почетный наставник". По сложившейся традиции была открыта обновленная Доска почета, на которую в качестве признания существенного вклада сотрудников в развитие предприятия были занесены 20 работников.

Антипинский НПЗ входит в число крупнейших предприятий Тюменской области и занимает одно из ведущих мест на общероссийском рынке нефтепереработки. С момента основания заводу удалось реализовать ряд значимых и масштабных проектов, в том числе ввести в 2016 году в эксплуатацию установку глубокой переработки мазута, позволившей достичь глубины в 98%. Следующим этапом для развития Антипинского НПЗ станет запуск комбинированной установки по производству высокооктановых бензинов - ее строительство находится в завершающей стадии.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В рамках стратегического партнерства в холдинг входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.

Антипинский НПЗ является базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group. Его установленная мощность переработки превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%. Это позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.