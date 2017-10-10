В Минске.

10-13 октября 2017 года в Минске проходит XXII международная выставка Energy Expo 2017. Среди ее экспонентов - один из крупнейших российских производителей электротехнического оборудования - Группа СВЭЛ.

Участие холдинга в главной выставке для энергетиков Беларуси давно стало хорошей традицией, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы СВЭЛ. Форум является площадкой для обсуждения новых идей и решений, поиска новых партнеров и общения с клиентами.

На стенде СВЭЛ присутствуют руководители всех департаментов - поэтому все желающие могут получить ответы на вопросы любой сложности по всем типам оборудования. Посетителям экспозиции расскажут и о трендах отрасли, новых технических решениях и вопросах эксплуатации.

Группа СВЭЛ производит силовые трансформаторы самых разных технических параметров с 2003 года, по праву завоевав значительную долю рынка России и стран СНГ. География поставок ширится год от года, осваивается дальнее зарубежье.