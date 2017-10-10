Свердловские застройщики попали в прицел ГенпрокуратурыСегодня в 14:26
- Текст
Их ждет новая волна проверок.
Застройщиков проблемных долевых объектов, строящихся в Екатеринбурге и Арамиле, ожидает волна новых прокурорских проверок. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарев 10 октября провел встречу с представителями ЖК "Щербакова, 20", "Кольцовский дворик" и проблемных долевых объектов, расположенных в Арамильском городском округе. По ее итогам, Пономарев предложил ужесточить контроль за ситуацией вокруг обманутых дольщиков Свердловской области.
Дольщики обратились в Генпрокуратуру с просьбой обжаловать некоторые действия компаний-застройщиков и региональных властей. Так, дольщики ЖК "Щербакова, 20" пожаловались, что им предлагают вселиться в новые квартиры, расположенные в другом жилом комплексе, так как застройщик объявлен банкротом, а строительство их ЖК приостановлено.
Пайщики ЖК "Кольцовский дворик" попросили надзорное ведомство взять на контроль ситуацию с завершением строительства их жилого комплекса и провести процессуальную проверку по факту возможных неправомерных действий застройщика. А граждане, вложившие свои деньги в возведение домов на территории Арамильского городского округа, призвали органы прокуратуры оказать необходимое содействие новому инвестору в решении ряда вопросов правового характера и принять меры по защите их прав.
Кроме того, на встрече была поднята проблема граждан, пострадавших от строительных компаний, строящих жилье без разрешительных документов. Представители этой группы выступили с ходатайством официально признать их "обманутыми" и оказать им государственную поддержку.
Внимательно выслушав доводы заявителей, Юрий Пономарев дал руководству прокуратуры Свердловской области ряд поручений об организации проверок и принятии необходимых мер реагирования. За их исполнением проследит управление Генпрокуратуры России в УрФО.
Ранее по теме
Свердловским дольщикам накинули срок
Бездействием чиновников займется Генпрокуратура
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:50
Названы самые популярные профессии в российских колледжах
Некоторые дают фору вузовским.Сегодня в 18:49
Следователи разыскивают напавшего на девочку тюменца
Школьница сумела вырваться и убежать.Сегодня в 18:43
Завод по производству сахара отравил три сотни школьников
Более 30 - в тяжелом состоянии.Сегодня в 18:28
В Прикамье под завалами разрушенного дома обнаружили второго погибшего
Под бетонной плитой.Сегодня в 18:23
Претенденты на пост главы Среднего Урала раскрыли кошельки
Своих губернаторских кампаний.Сегодня в 18:09
В Нижнем Тагиле мужчина избил 12-летнего ребенка
Возбуждено уголовное дело.Сегодня в 18:06
Американку 19 лет насиловал отчим
И всячески издевался над ней.Сегодня в 17:55
Берег Исети засадят розами
По плану "Осы".Сегодня в 17:51
Банда таджикских наркоторговцев отправится в тюрьму
За продажу опиума.Сегодня в 17:38
Треть Украины нервничает
В Европе это рекорд.Сегодня в 17:32
Оборудование ВСМПО обновляют строго по графику
Без сучка и задоринки.Сегодня в 17:28
Минивэн перевернул грузовик на трассе под Челябинском
Семь пострадавших, виновник - в розыске.Сегодня в 17:26
К Южному Уралу подступает ящур
Вирус обнаружен в Башкирии.Сегодня в 17:05
Патент Чернина – мифология "Черной дыры"
Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".Сегодня в 17:02
Киргизского политика задержали за подготовку переворота
И массовых беспорядков.
Главные новости
- Сегодня в 18:23Претенденты на пост главы Среднего Урала раскрыли кошельки
- Сегодня в 17:26К Южному Уралу подступает ящур
- Сегодня в 17:05Патент Чернина – мифология "Черной дыры"
- Сегодня в 16:50Приговор несостоявшемуся убийце Олегу Дудко
- Сегодня в 16:17Мандат Буркова пошел по рукам
Аналитика
Патент Чернина – мифология "Черной дыры"
Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".
Храму закон не писан
В Екатеринбурге.
50 минут гласности Генпрокуратуры
Дали почву для прогноза.