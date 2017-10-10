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Свердловские застройщики попали в прицел ГенпрокуратурыСегодня в 14:26

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Их ждет новая волна проверок.

Застройщиков проблемных долевых объектов, строящихся в Екатеринбурге и Арамиле, ожидает волна новых прокурорских проверок. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарев 10 октября провел встречу с представителями ЖК "Щербакова, 20", "Кольцовский дворик" и проблемных долевых объектов, расположенных в Арамильском городском округе. По ее итогам, Пономарев предложил ужесточить контроль за ситуацией вокруг обманутых дольщиков Свердловской области.

Дольщики обратились в Генпрокуратуру с просьбой обжаловать некоторые действия компаний-застройщиков и региональных властей. Так, дольщики ЖК "Щербакова, 20" пожаловались, что им предлагают вселиться в новые квартиры, расположенные в другом жилом комплексе, так как застройщик объявлен банкротом, а строительство их ЖК приостановлено.

Пайщики ЖК "Кольцовский дворик" попросили надзорное ведомство взять на контроль ситуацию с завершением строительства их жилого комплекса и провести процессуальную проверку по факту возможных неправомерных действий застройщика. А граждане, вложившие свои деньги в возведение домов на территории Арамильского городского округа, призвали органы прокуратуры оказать необходимое содействие новому инвестору в решении ряда вопросов правового характера и принять меры по защите их прав.

Кроме того, на встрече была поднята проблема граждан, пострадавших от строительных компаний, строящих жилье без разрешительных документов. Представители этой группы выступили с ходатайством официально признать их "обманутыми" и оказать им государственную поддержку.

Внимательно выслушав доводы заявителей, Юрий Пономарев дал руководству прокуратуры Свердловской области ряд поручений об организации проверок и принятии необходимых мер реагирования. За их исполнением проследит управление Генпрокуратуры России в УрФО.

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