В Кольцово.

Мэрия Екатеринбурга присвоила одной из территорий перспективного развития столицы Урала официальное наименование "Логопарк Кольцовский". Соответствующее постановление опубликовано на портале городской администрации, сообщает "Уралинформбюро".

Проект логопарка был утвержден приказом областного Минстроя в феврале 2016 года. Согласно этому документу, логопарк разместится южнее пересечения Кольцовского тракта и ЕКАД. На его территории будут построены логистический и торгово-производственный комплексы, несколько парковок, автосалон и сеть крупных складских помещений. Общая площадь парка составит 83,7 гектаров.

Будущий логопарк в разрезе. Фото: екатеринбург.рф.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", возведением логокомплекса займется Екатеринбургская градостроительная компания, купившая этот участок у Корпорации развития Среднего Урала. Вложения в проект составят 1,8 миллиарда рублей, а завершить строительство объекта планируется к 2019 году.

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