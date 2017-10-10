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Доходы Среднего Урала перевалили за 155 миллиардовСегодня в 16:01

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По итогам 9 месяцев 2017 года.

За 9 месяцев 2017 года в бюджет Свердловской области поступило 156 миллиардов рублей. Объем доходов на 13,6 миллиарда превысил показатели аналогичного периода прошлого года, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

"По поступлению доходов бюджета можно судить об устойчивости экономики Среднего Урала, так как практически все налоги, за исключением налога на прибыль организаций, исчисляются по результатам работы в текущем финансовом году. Налог на прибыль организаций многие крупные налогоплательщики уплачивают по системе авансовых платежей, когда налог исчисляется по результатам работы за предшествующий квартал, а по завершению финансового года производится перерасчет. Поэтому высокое поступление по налогу на прибыль в текущем году во многом обусловлено высокими темпами роста прибыли организаций в 2016 году", – пояснила глава областного минфина Галина Кулаченко.

По ее словам, налоговые поступления в бюджет возросли в основном за счет роста поступлений по четырем налогам: на прибыль организаций, на имущество организаций, на доходы физических лиц, а также по упрощенной системе налогообложения.

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