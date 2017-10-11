Прокатчики ММК показали инновационное производствоСегодня в 10:00
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Коллегам со всего света.
11 октября 2017 года в Магнитогорске завершит работу XI Международный конгресс прокатчиков. Форум организовали Межрегиональная общественная организация "Объединение прокатчиков" и ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат".
Открывая пленарное заседание, президент "Объединения прокатчиков" Николай Гугис отметил, что на конгресс собралось как никогда много участников.
"Мы видим, как все тянутся к Магнитке, потому что это такое знаковое место, настоящая Мекка для металлургов. В XXI веке предприятие сделало выдающийся рывок. Сегодня это передовое, современное предприятие с высочайшей культурой труда. И мы гордимся, что у нас в стране есть такая компания", - подчеркнул он.
Генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев рассказал, что за последние 15-20 лет производство на комбинате серьезно изменилось. Реализована масштабная программа инвестиций в техническое перевооружение и модернизацию оборудования, их львиная доля пришлась на прокатное производство.
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", инновационные достижения Магнитки в производстве современного металлопроката осветил главный специалист группы по развитию Научно-технического центра ПАО "ММК" Сергей Денисов. За 2000-2016 годы объем капитальных вложений в техперевооружение превысил 11 миллиардов долларов.
Среди ключевых проектов модернизации - полная реконструкция сортопрокатного производства, создание современных мощностей по выпуску проката с покрытиями. Крупнейшими последнего десятилетия инвестпроектами стали строительство комплекса по производству толстолистового проката и создание современного комплекса холодной прокатки по выпуску высококачественного автолиста.
Новейшее высокопроизводительное оборудование, разработки ММК и научно-исследовательские и конструкторские работы в сотрудничестве с ведущими НИИ способствуют появлению инновационных видов продукции для трубной промышленности, автомобилестроения, а также высокопрочных марок стали для машиностроителей.
Разработки ММК не раз получали высокие оценки. Премией правительства РФ в области науки и техники отмечена ресурсосберегающая технология производства высокоэффективных экономнолегированных высокопрочных сталей повышенной хладостойкости и надежности для карьерного транспорта и механизированных комплексов горнодобывающей отрасли.
Недавно комбинат получил I премию Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа. Этой награды была удостоена разработанная ММК совместно с ведущими научно-исследовательскими центрами страны технология изготовления хладостойкого металлопроката, по ряду характеристик не имеющего аналогов в мире. Работы велись в рамках проекта "Разработка и внедрение технологий производства хладостойкого металлопроката для ледокольного флота, морской и инженерной техники, эксплуатирующейся в Арктике".
Из металла Магнитки строятся самые крупные и мощные в мире атомные ледоколы проекта 22220 – "Арктика", "Сибирь" и "Урал".
10 октября для участников форума прошли обзорные экскурсии по производственной площадке Магнитогорского металлургического комбината.
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