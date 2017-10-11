Челябинский аэропорт сравняют с землейСегодня в 11:07
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Чтобы построить новый.
Челябинский аэропорт снесут до основания – первым под бульдозеры пойдет здание гостиницы при воздушной гавани. Работы по реконструкции Баландино начнутся в конце этого года или в начале 2018-го. Об этом "Уралинформбюро" рассказал главный архитектор южноуральской столицы Николай Ющенко.
По его словам, реконструкция воздушной гавани региона намечена в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Новый аэропорт будет возводиться по проекту "Текущий металл", который победил в тематическом конкурсе.
Макет нового аэропорта проектировщики покажут президентами России и Казахстана – Владимиру Путину и Нурсултану Назарбаеву во время их визита в Челябинск в ноябре. "Обновленный аэропорт будет представлен на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Разработчики сейчас как раз готовят шикарный выставочный макет: там будет показаны и будущее здание аэроэкспресса, и гостиницы, и новые терминалы", - пояснил Ющенко.
Реконструкция Баландино пройдет в три этапа и завершится к декабрю 2019 года. На время стройки работа аэропорта приостанавливаться не будет.
"Главная задача для застройщиков, чтобы пассажиры не заметили ничего, чтобы не было для них никаких неудобств. Пока будет вестись стройка - будет действовать старый аэровокзал, а как только введут новый - сразу произойдет перекомпоновка пассажирских потоков и всех заведут на первую очередь, затем откроют вторую и третью", - уточнил архитектор.
Помимо реконструкции аэропорта в столице Южного Урала к саммитам ШОС и БРИКС запланировано строительство 20 гостиниц, "шагающего" через реку Миасс конгресс-холла, а также и благоустройство набережной и ремонты фасадов домов, расположенных по гостевым маршрутам. Все объекты должны быть сданы к декабрю 2019 года.
Ющенко отметил, что многие работы в городе идут параллельно, поиски инвесторов и генподрядчиков продолжаются. "Губернатор очень скрупулезно относится к этому вопросу", - подчеркнул он.
Стоит отметить, что в Челябинске саммиты пройдут в 2020 году. На подготовку к ним в 2017 году в инфраструктуру города планировалось вложить 2,8 миллиарда бюджетных рублей. До 2020 года предполагается выделить 9 миллиардов рублей из региональной казны и 3,7 миллиарда из федеральной.
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